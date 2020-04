Numarul deceselor din Marea Britanie este mai mare cu 41% fata de ce au anuntat autoritatile

Ziare.

Astfel, Oficiul National de Statistica din Marea Britanie a inregistrat 13.121 de decese in timp ce guvernul anuntase 9.288 de decese pana la acea data, arata The New York Times, citand Reuters. COVID-19, boala respiratorie cauzata de noul coronavirus, a fost mentionat drept cauza a mortii in peste o treime dintre certficatele de deces eliberate pana pe 19 aprilie.La Londra, mai mult de jumatate dintre certificatele de deces emise in aceasta saptamana au mentionat drept cauza COVID-19.Ultimele date publicate luni arata ca 16.509 de persoane au murit de coronavirus in Marea Britanie.A.G.