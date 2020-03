Numarul mortilor din cauza coronavirusului a trecut de 100 in Italia. Cum arata situatia in celelalte tari

Ziare.

com

In conferinta de presa de astazi, autoritatile italiene au transmis ca inca 28 de persoane au murit in ultimele 24 de ore. Numarul deceselor a ajuns astfel la 107.In ultimele 24 de ore s-au inregistrat 584 de cazuri noi in Italia, ceea ce face ca Italia sa aiba un total 3.086 de cazuri. Dintre acestea, 276 s-au vindecat.a inregistrat astazi inca 59 de cazuri si a ajuns la un total de 262, dar nicio persoana nu a murit. 2 persoane sunt intr-o stare critica, iar 16 si-au revenit.Insunt 212 cazuri, dar astazi nu s-a inregistrat niciunul pana la aceasta ora. Numarul mortilor in Franta este de 4.a anuntat miercuri 37 de noi cazuri si a ajuns la un total de 202. O singura persoana a murit in Spania de cand virusul a ajuns in aceasta tara.Si ins-au inregistrat astazi 34 de cazuri noi, iar numarul total a ajuns la 85. Nicio persoana nu a decedat in Regatul Unit.In, pana la aceasta ora s-au anuntat astazi inca 18 cazuri, ceea ce face ca bilantul total sa ajunga la 142. Noua persoane au decedat in total in SUA din cauza coronavirusului.In schimb, inau murit in ultimele 24 de ore inca 38 de persoane, iar numarul mortilor a ajuns la 2.981. In total, China are 80.282 de cazuri.a raportat 435 de cazuri noi si inca trei morti. S-a ajuns asadar la 5.621 de cazuri si un total de 35 de morti.a transmis ca inca 15 persoane au murit, ceea ce face ca numarul deceselor sa ajunga la 92. Iran are 2.922 de cazuri de coronavirus.C.S.