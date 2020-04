Numarul persoanelor afectate de foamete la nivel global s-ar putea dubla din cauza pandemiei

LIVE

Specialistii se asteapta ca impactul generat de pierderea de venituri din activitati turistice, scaderea comisioanelor obtinute din calatorii si celelalte restrictii asociate pandemiei de coronavirus sa lase aproximativ 130 de milioane de oameni in conditii de foamete acuta in acest an, care se vor adauga celor 135 de milioane de persoane deja incluse in aceasta categorie, informeaza Reuters."Pandemia de COVID-19 este potential catastrofala pentru milioane de oameni care se afla deja in situatii critice", a spus Arif Husain, economist-sef si director de cercetare, analiza si monitorizare din cadrul PAM.