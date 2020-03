Numarul romanilor din afara tarii morti din cauza COVID-19 a crescut la 8

Ziare.

Este vorba despre sapte romani care au murit in Italia si unul in Franta.Pana in prezent, 43 de cetateni romani au fost confirmati ca fiind infectati cu COVID-19 (coronavirus): 33 in Italia, 4 in Spania, 2 in Namibia, unul in Luxemburg, unul in Irlanda, unul in Tunisia si unul in Franta. Amintim ca in Romania pana acum au murit doua persoane . Primul pacient decedat avea 67 de ani si fusese confirmat cu COVID-19 pe 18.03.2020 la UPU din cadrul Spitalului Filiasi si transferat in aceeasi data la SCBI Craiova. Pacientul avea afectiuni preexistente foarte grave, patologie neoplazica in stadiu terminal (cancer).Cel de-al doilea pacient, in varsta de 74 de ani, era internat la Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Tropicale Dr. Victor Babes - Bucuresti, transferat de la Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti, avand o boala cronica preexistenta pentru care se afla in programul de dializa.Bilantul in Romania a ajuns, duminica, la 433 de persoane infectate. Dintre cele 433 de persoane confirmate pozitiv, 64 au fost declarate vindecate si externate (47 la Timisoara, 11 la Bucuresti, 3 la Craiova, 2 la Constanta si 1 la Iasi).http://www.ziare.com/stiri/coronavirus/inca-o-persoana-infectata-cu-covid-19-a-murit-in-romania-alte-66-au-fost-confirmate-pozitiv-un-numar-zilnic-record-1602852A.G.