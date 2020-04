O angajata a Editurii Didactice si Pedagogice are coronavirus

LIVE

Potrivit sursei citate, angajatii Editurii Didactice si Pedagogice au fost solicitati sa ramana acasa in izolare incepand cu 16 aprilie."In data de 15 aprilie o angajata a Editurii Didactice si Pedagogice SA a fost depistata pozitiv la testul COVID-19. Ca urmare a incidentului sanitar survenit despre care am anuntat de indata autoritatile competente, angajatii Editurii Didactice si Pedagogice au fost solicitati sa ramana acasa in izolare la domiciliu incepand cu 16 aprilie 2020", afirma sursa citata.Totodata, o echipa a Directiei de Sanatate Publica a Municipiului Bucuresti s-a deplasat la sediul institutiei pentru efectuarea dezinfectiei incintei."A fost elaborata o lista cu contactii directi ai angajatei EDP infectate cu COVID-19 pentru a fi pusa la dispozitia anchetei epidemiologice. Pe toata perioada instituirii situatiei de urgenta - prin Decret prezidential din 18 martie 2020 la EDP au fost luate toate masurile de prevenire a raspandirii noului coronavirus.Inclusiv doamna acum internata, angajata a institutiei noastre, a respectat normele de protectie individuala purtand permanent masca si manusi ca toti angajatii EDP. Virusul nu a fost contractat de la un alt angajat, ci cel mai probabil din mediul familial", se arata in precizare.Reprezentantul EDP arata ca se respecta toate masurile privind securitatea sanitara la locul de munca, potrivit dispozitiilor in vigoare.