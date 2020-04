O angajata a unei fabrici din Sibiu care produce masti a murit de COVID-19. Sase colegi au fost spitalizati

Ziare.

"In ceea ce priveste situatia de la fabrica de produse medicale Raguse Medizinische Produkte Romania SRL precizam faptul ca pentru tot personalul acesteia s-a dispus masura izolarii la domiciliu. Pentru persoanele care au prezentat simptome specifice COVID-19, acestea au fost consultate de personalul SAJ Sibiu si ISU Sibiu, iar in urma interventiilor au fost transportati la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Sibiu, unde au fost internati", a transmis, vineri seara, Prefectura Sibiu.Sursa citata a precizat ca momentan angajatii fabricii care confectioneaza masti de protectie se afla sub observatie, iar unii sub tratament specific.In total, sase angajati ai fabricii din Cisnadie przentau simptome si au fost consultati de medici, fiind transportati la spital.Potrivit Turnul Sfatului, o angajata a firmei, in varsta de 50 de ani, a murit marti din cauza coronavirus, iar pentru o alta femeie a fost deja confirmat diagnosticului.Femeia decedata a ajuns la spital in aceeasi zi in care a murit si nu avea alte afectiuni.Firma din Cisnadie are aproximativ 300 de angajati.