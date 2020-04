O asistenta din Focsani fost confirmata cu Covid-19, sectia de cardiologie a fost inchisa

Ziare.

com

"Ca urmare a confirmarii unui caz de COVID-19 in randul personalului medical de la Sectia de Cardiologie a Spitalului Judetean de Urgenta 'Sf. Pantelimon' Focsani, in sectie au fost stabilite masuri clare. Unii dintre pacienti vor fi dusi la spitalul suport Adjud, altii, care pot fi externati si izolati la domiciliu, vor fi externati. Se va face o dezinfectie completa a sectiei si de luni se reia activitatea cu tot personalul apt. O parte din personalul sectiei a fost testat, vor fi testati si restul. Speram ca pana luni sa avem rezultatele si cadrele medicale sa se poata intoarce la lucru", a declarat, pentru AGERPRES, prefectul Gheorghita Berbece.Din primele date ale anchetei epidemiologice, virusul ar fi fost adus in spital de un pacient, un om al strazii, care a fost tratat la aceasta unitate spitaliceasca si ulterior a prezentat simptome, fapt pentru care a fost testat pentru COVID-19.Testul a iesit pozitiv, iar barbatul a fost transferat inca de acum cateva zile la spitalul municipal Adjud.In sectia de Cardiologie a SJU Focsani erau internati, sambata dimineata, sase pacienti.Potrivit unor surse din cadrul spitalului, si o parte din pacientii sectiei de Chirurgie, suspecti de COVID-19, au fost transferati, in cursul zilei de sambata, la spitalul municipal Adjud.In cursul acestei saptamani, sectia de Nefrologie a SJU Focsani a fost inchisa dupa ce doua cadre medicale au fost testate pozitiv. In total, opt cadre medicale de la SJU Focsani au fost confirmate pozitiv la COVID-19, iar vineri a fost confirmat pozitiv si managerului unitatii medicale, Constantin Mandrila, acesta fiind in izolare la domiciliul ales.