O asistenta din Italia care lucra cu bolnavi de coronavirus s-a sinucis. Urma sa afle daca are si ea boala

Femeia avea 49 de ani si lucra la un spital din Venetia, unde ingrijea bolnavi de coronavirus, transmite La Repubblica De doua zile, femeia nu mai merge la spital, din cauza ca acuzase o stare febrila. I se recoltasera deja probe pentru a stabili daca are sau nu coronavirus. Dar analizele erau inca in curs.Miercuri, insa, femeia s-a aruncat in raul Piave si a murit.Colegii si superiorii au descris-o pentru presa italiana ca pe o persoana dedicata muncii si experimentata.Vestea sinuciderii asistentei a socat lumea medicala italiana, care oricum se confrunta cu probleme majore, din cauza pandemiei.Chiar medicii chinezi i-au avertizatat pe colegii lor europeni ca sunt prea expusi la imbolnaviri . Iar acest lucru se vede.China este, la acest moment, cea mai afectata tara de pe Planeta, cu peste 81.100 de cazuri confirmate si peste 3.200 de decese cauzate de boala , se arata intr-o situatie in timp real a pandemiei, comunicata de specialisti de la Universitatea John Hopkins.Potrivit aceleiasi surse, Italia este a doua cea mai afectata tara din lume. A raportat pana acum mai putin de jumtatate din numarul de cazuri din China (adica peste 35.700). Dar numarul de decese a ajuns in Italia la 2.978.