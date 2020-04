O asistenta din Sectia de Obstretica-Ginecologie de la Spitalul Judetean Sibiu are coronavirus

Ziare.

com

"Conform datelor oferite de Directia de Sanatate Publica Sibiu, ca urmare a anchetei epidemiologice efectuata dupa rezultatul pozitiv al asistentei din cadrul Spitalului Clinic Judetean, sectia Obstetrica-Ginecologie, va aducem la cunostinta urmatoarele informatii: In ceea ce priveste numarul de persoane cu care pacienta a intrat in contact, a fost identificat un numar de 20 de persoane - contacte de rangul I (1 contact de familie si 19 contacti din sistemul de sanatate). Masurile dispuse/realizate: persoana infectata este si la momentul actual internata cu tratament specific; pana in prezent nu au fost identificati suspecti", se arata in comunicatul Prefecturii Sibiu.Potrivit sursei citate, 14 din cei 19 colegi ai asistentei medicale au fost testati, iar rezultatele sunt negative. Cei 19 colegi sunt izolati acasa impreuna cu familiile lor."Mentionam faptul ca activitatea sectiei nu a fost afectata, aceasta desfasurandu-se normal", se mai arata in comunicat.Autoritatile sibiene au confirmat pana in prezent infectarea cu noul coronavirus a doua cadre medicale: un asistent de la ATI si asistenta de la Obstretica-Ginecologie.