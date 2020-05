O asistenta reclama ca in Arges sunt 15 cadre medicale infectate si netratate

Ziare.

"Sunt asistenta medicala la Spitalul Judetean din Pitesti, unde am fost si infectata. Sunt internata la Spitalul Orasenesc Mioveni de aproximativ trei saptamani. Am primit sapte zile tratament, iar din data de 28 aprilie nu am mai primit pana in ziua de astazi niciun fel de tratament. Vazand ca toate testele facute au iesit pozitive, am cerut sa mi se mai dea tratament cu antiviral.Am facut testul initial, care mi-a aratat ca am rezultat pozitiv. Dupa sapte zile de tratament, mi s-au recoltat iar probe, s-au trimis la Matei Bals si testul a fost iar pozitiv. Am asteptat alte cinci zile, mi s-au recoltat alte probe si a iesit iar pozitiv", a sustinut cadrul medical, intr-o interventie la Antena3.Mai mult, ea a precizat ca 15 cadre medicale sunt in aceeasi situatie.La randul sau, Horia Traila, managerul Spitalului Orasenesc Mioveni, care este spital dedicat pentru COVID-19 in judetul Arges, s-a aparat spunand ca nu el impune tratamentele, ci medicii specialisti."Am fost pus in situatia, fiind un spital la inceput, sa preluam toata lupta anti-COVID-19 din Arges. La ora actuala, nu eu conduc aceste tratamente. Au fost delegati medici infectionisti si medici de Terapie Intensiva si ei conduc aceste tratamente. Nu eu le impun tratamentele. Ei le conduc, conform protocolului national. In acest moment, testele se trimit de la Arges catre Matei Bals, au fost ceva probleme cu recoltarea, noi le-am rezolvat, am reusit de fiecare data sa le dam", a declarat Horia Traila.Managerul afirma ca a tinut tot timpul legatura cu cei care se ocupa de procedurile terapeutice."Cunosc acest aspect. Am discutat cu medicii care conduc tratamentul. A fost decizia echipei de medici. La ora actuala nu exista un tratament care merge tintit pe acest virus. Sunt oameni care raspund rapid, altii care raspund mai lent. Ei se negativeaza lent. Tine de organismul fiecaruia", a mai explicat acesta.