O biserica din Prahova a trasat patrate in care sa stea enoriasii, la un metru (Foto)

"Nu suntem in afara bisericii, ci in jurul ei, o imbratisam asa cum niciodata nu a mai fost imbratisata! De nenumarate ori ea ne-a aparat in interiorul ei in decursul a 2000 de ani de crestinism, acum noi o vom tine in bratele noastre afara", au transmis reprezentantii Parohiei Poiana Campina.Potrivit acestora, in contextul actualei epidemii "nu trebuie sa fim neatenti ori nepasatori".Astfel, in curtea lacasului de cult au fost trasate patratele care reprezinta cate un loc pentru fiecare enorias, la distanta legala de 1 metru. "In acest fel nicio autoritate civila nu va avea ce sa ne reproseze", au adaugat sursele citate.Parohia Poiana Campina a postat pe Facebook mai multe fotografii cu curtea bisericii si un mesaj al parohului Nicu Dinu.