O companie din SUA a lansat un sistem rapid de testare pentru COVID-19: Ofera rezultatul in cel mult 13 minute

Acesta ofera rezultatul foarte rapid, intre 5 si 13 minute, conform Forbes . Rezultatul pozitiv este anuntat in 5 minute, iar cel negativ in 13 minute.FDA a emis o autorizatie de utilizare in regim de urgenta pentru ca testul sa fie disponibil de la inceputul saptamanii viitoare.Pentru inceput, el va putea fi folosit doar de laboratoarele aprobate si furnizorii de servicii medicale.Testul foloseste o tehnologie moleculara si este de dimensiuni reduse. Pe langa faptul ca ofera un raspuns foarte rapid, un avantaj este si ca va putea fi folosit si in afara spitalelor, pentru cei cu simptome usoare.Compania americana a anuntat ca, in prima faza, va livra 50.000 de teste pe zi.C.S.