O echipa de cercetatori confirma succesul unui anticorp impotriva noului coronavirus

Ziare.

com

Grupul lucreaza la Universitatea Kitasato, din Tokyo, in colaborare cu compania Kao si cu firma emergenta Epsilon Molecular Engineering, noteaza mass-media locale citate de EFE."Avem sperante ca rezultatele acestei cercetari vor duce la dezvoltarea unor agenti terapeutici si la diagnosticarea infectiilor cu noul coronavirus", se arata in introducerea studiului.In cadrul cercetarii a fost dezvoltat un anticorp sintetic (artificial), cunoscut sub numele de VHH, ce poate actiona impotriva SARS-CoV-2, virusul care provoaca boala COVID-19."S-a confirmat ca infectarea cu noul coronavirus in celule a fost suprimata cand a fost adaugat acest anticorp", se arata in concluziile studiului."Anticorpul VHH nu numai ca s-a legat de noul coronavirus, ci a avut si capacitatea de a suprima infectiile", noteaza textul.Universitatea din Kitasato este una dintre cele mai prestigioase in domeniul cercetarii din Japonia si numara oameni de stiinta de renume, precum Satoshi Omura, laureat cu premiul Nobel pentru Medicina in 2015.La randul sau, compania Kao are in spate 130 de ani de cercetare in domeniul sanatatii si al cosmeticii.