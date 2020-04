O fabrica de confectii din Caracal a fost inchisa. 8 angajati au COVID-19

LIVE

Ziare.

com

Prefectul judetului Olt, Florin Constantin Homorean, a transmis, sambata, printr-un comunicat de presa, ca pe data de 23 aprilie a fost confirmata cu COVID-19 o persoana angajata a unei fabrici de confectii textile din municipiul Caracal, aceasta fiind internata in spital.Directia de Sanatate Publica Olt a declansat apoi o ancheta epidemiologica in acest caz, iar in urma verificarilor au fost identificati opt contacti directi, angajati ai fabricii, care prezinta simptomele de COVID-19. Dintre acestia, sapte au fost declarati infectati cu Covid-19, iar cel de-al optulea angajat a fost declarat negativ.Cele sapte persoane confirmate ulterior prezinta semne clinice de boala usoare si moderate, respectiv: disfagie, rinoree si tuse, fiind internate in Spitalul Judetan de Urgenta Slatina."Directia de Sanatate Publica Olt a dispus masura inchiderii fabricii, iar pentru cei 88 de angajati a fost dispusa masura izolarii la domiciliu. In cazul aparitiei semnelor specifice de boala, persoanele izolate la domiciliu vor fi investigate si testate, conform metodologiei de supraveghere a infectiei umane cu noul coronavirus (2019-nCoV), actualizata. De asemenea, s-a dispus efectuarea dezinfectiei la locatia fabricii", a afirmat Florin Constantin Homorean.De asemenea, prefectul a dispus Inspectoratului de Politie Judetean Olt sa sprijine DSP Olt in ancheta epidemiologica in curs de desfasurare si sa efectueze verificari privind respectarea masurii de izolare la domiciliu de catre angajatii fabricii de textile carora li s-a impus aceasta masura.In judetul Olt au fost confirmate pana in prezent 22 de cazuri de coronavirus.Citeste si Avem 218 cazuri noi de COVID-19, bilantul total urca la 10.635. Aproape 3.000 de persoane s-au vindecat