O familie britanica a facut un jurnal video cu toata suferinta provocata de coronavirus: Cum si-au revenit parintii si bebelusul de 3 luni

Inca de la inceputul materialului video difuzat de CNN , Karolina Padolskyte povesteste ca teama pentru cei dragi a apasat-o cel mai tare."Dormeam cu o mana pe pieptul Amayei (bebelusul - n.red.) si cu o mana pe pieptul lui Steve (sotul - n.red.). Ca sa simt in cazul in care, cumva, vreunul dintre ei ar fi incetat sa respire", a spus Karolina Padolskyte.Femeia - care isi pierdea suflul in timp ce vorbea la camera - povestea pe 3 aprilie ca este pe deplin constienta ca medicii le recomanda bolnavilor de COVID 19 sa se odihneasca mult. Dar ca ea n-o prea poate face pentru ca trebuie sa aiba grija de Amaya, bebelusul ei de numai 3 luni. Care, la randul ei, era bolnava de COVID 19.Dupa numai o zi, Karolina Padolskyte a inregstrat un video in jurul orei 5 dimineata. O trezise sotul ei, speriat ca ea are febra mare. El nu mai avea voce si era lipsit de energie. In schimb, Amaya era energica.Pe 5 aprilie, atat Karolina cat si Steve pareau ca incep sa isi revina. Nu mai aveau febra. In schimb, Amaya nu se simtea bine. Karolina spunea ca asteapta de ore intregi ca pediatrul sa sune inapoi. Si ca i se recomandase ca, daca problemele continua, sa sune la ambulanta. Dar cum starea copilului nu s-a inrautatit, totul parea, din nou, sa mearga spre bine.Dar n-a fost asa. Pe 6 aprilie Steve s-a simtit rau. Abia mai respira. Il dureau pieptul si spatele. A sunat la ambulanta. A asteptat 3 ore. Dar i s-a spus ca in spital nu pot ajunge decat cei care risca sa isi piarda cunostinta din cauza lipsei de oxigen. Or, el era aproape in acea stare. Dar inca nu se simtea atat de rau, asa ca nu putea fi dus la spital.Pe 7 aprilie Karolina spunea ca pana si mersul la toaleta e o corvoada. Ca sunt cu totii atat de obositi incat nici nu isi mai pot aduna gandurile. Si ca mai stau si cu sufletul la gura din cauza ca soacra ei - de la care banuieste ca au luat cu totii noul coronavirus - a fost dusa la spital din cauza ca nu mai putea respira.De atunci au trecut 7 zile pana la momentul in care Karolina a inregistrat un nou video. Se simtea mai bine. Dar nu mai era acasa. De doua zile se afla intr-o sectie de pediatrie a unui spital. Amaya facuse complicatii. Avea pneumonie si a avut nevoie de spitalizare. Dar era intr-o stare stabila.Steve incepuse sa isi revina dupa 16 zile de boala. Nu mai avea febra si nici dificultati majore de respiratie. Mai tusea. Dar medicii i-au spus ca e normal si ca tusea va mai dura, probabil, cateva saptamani.Abia pe 24 aprilie toti membrii familiei puteau spune ca se simt relativ bine si ca au inceput sa isi revina. Mama lui Steve fusese, de asemenea, externata si se recupera acasa."E o nebunie ce se intampla, daca stai sa te gandesti. Ne-am intors toti acasa de la spital de o saptamana deja. Si tot imi verific temperatura de 3 ori pe zi. Pur si simplu nu pot sa n-o fac", a spus Karolina."Si ti se pare ca, atunci cand iesi - cand te duci la magazin, sa spunem - risti sa te infectezi iar. Eu pastrez distanta cat mai mare (fata de alti oameni - n.red.). Pentru ca am trecut prin asta. Si nu vreau sa o patesc din nou", a spus si Steve.