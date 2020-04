O "fantoma" are grija ca oamenii sa respecte izolarea, in Malaysia: Cand o vad, tinerii alearga ca nebunii sa intre in casa

Ziare.

Aceasta "fantoma" este Muhammad Urabil Alias, un locuitor din satul Kemaman, care a avut ideea sa se constumeze cu un vesmant lung, alb, o masca si o peruca si sa patruleze in timpul noptii."Urmaream stirile si vedeam ca tot mai multi oameni mor (...) Am decis sa ii sperii pe localnici, astfel incat sa respecte izolarea", a declarat pentru AFP barbatul in varsta de 38 de ani.La fel ca alte tari, Malaysia a impus masuri stricte de izolare pentru a preveni raspandirea coronavirusului ordonand izolarea la domiciliu si inchiderea scolilor si a tuturor intreprinderilor neesentiale.Malaysia a inregistrat peste 5.000 de cazuri de infectare cu noul coronavirus si peste 80 de decese.Aceasta initiativa inedita de a-i convinge pe oameni sa ramana acasa s-a dovedit eficienta intr-o tara in care se mentine credinta in fiintele supranaturale, in special in regiunile rurale.Un locuitor din acest sat, Muhammad Abdillah, a explicat ca atunci cand tinerii vad "fantoma" pe strazi, "alearga ca nebunii ca sa intre la ei in casa". El a adaugat ca "acum, inainte sa iasa, ei verifica daca fantoma este sau nu in preajma".Cand Muhammad Urabil Alias a publicat pe retelele sociale o fotografie cu el costumat in fantoma, aceasta a avut rapid succes. Motiv pentru care politia a venit la el acasa.El a povestit ca initial s-a temut ca va fi arestat, insa agentii l-au felicitat pentru initiativa si au dorit sa faca impreuna o fotografie.O initiativa similara a fost adoptata si in Indonezia, dupa cum a relatat Reuters la inceputul saptamanii. Astfel, satul Kepuh de pe insula Java a desfasurat mai multe "fantome" care patruleaza pe strazi, in speranta ca o superstitie straveche ii va tine pe oameni in case, departe de coronavirus. Insa, cand si-au facut aparitia prima data, luna aceasta, ele au avut un efect opus.In loc sa-i tina pe oameni la distanta, i-au facut sa iasa din case, in incercarea de a surprinde aceste aparitii. Organizatorii au schimbat de atunci tactica, lansand patrule-surpriza de "pocong" desfasurate de voluntari din sat, care joaca rolul fantomelor.Cand Reuters a vizitat recent satul Kepuh, strategia neobisnuita parea sa dea roade, satenii fugind inspaimantati cand isi faceau aparitia "fantomele".