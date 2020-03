O femeie a intrat in tara din Italia si a mintit autoritatile. Politistii i-au deschis dosar penal

LIVE

Ziare.

com

Potrivit unui comunicat de presa, de sambata, al Inspectoratului de Politie al judetului Timis, politistii lugojeni au fost sesizati ca, intr-un autocar care se indrepta catre Gorj, se afla o persoana care ar veni din Italia."In urma verificarilor efectuate de politisti s-a constatat ca o femeie de 38 de ani a calatorit din Italia in Germania, iar la data 13 martie a ajuns in Timisoara, de unde a plecat cu un autocar catre Gorj", se arata in comunicat.Intrucat femeia nu a declarat autoritatilor ca este venita din Italia, politistii au deschis un dosar penal pentru infractiunea de zadarnicire a combaterii bolilor.Femeia a intrat in carantina in judetul Timis.