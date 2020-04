O femeie cu tumora cerebrala, confirmata cu COVID-19, a fost operata cu succes la Iasi

LIVE

Ziare.

com

Cel care a condus echipa medicala care a operat tumora a fost managerul Spitalului de Neurochirurgie, medicul neurochirurg Lucian Eva.El a declarat, marti, ca pacientul este o femeie in varsta de 65 de ani, din judetul Suceava, care a fost internata in urma cu zece zile la Spitalul de Neurochirurgie din Iasi dupa ce a fost diagnosticata cu glioblastom (tumora cerebrala n.red.). In urma testelor facute la Spitalul de Neurochirurgie, ea a fost diagnosticata pozitiv si cu virusul COVID-19."Am operat primul pacient cu tumora cerebrala, infectat cu virusul COVID-19, cu succes. A fost o operatie unica pentru intreaga echipa, care a durat trei ore. A fost o interventie chirurgicala aparte si, am putea spune, chiar sub presiune. Asta datorita faptului ca am fost nevoiti sa purtam combinezoane si echipamente de protectie speciale, in contextul infectiei cu virusul COVID-19.In sala de operatie au fost sapte cadre medicale. Ele au fost instruite impecabil, toate procedurile de pregatire si interventie fiind respectate cu strictete, iar intr-un final eforturile noastre au fost incununate de succes. Interventia s-a terminat aseara (luni seara n.red.) la 22,30. In ciuda faptului ca am fost costumati cu totii ca niste 'cosmonauti', a fost o interventie emotionanta pentru intreaga echipa", a declarat Lucian Eva.El a explicat ca interventia chirurgicala nu putea fi amanata, starea de sanatate a pacientei fiind precara inca de la prima zi de spitalizare. In cazul in care nu ar fi fost operata in cel mai scurt timp, femeia risca sa moara, potrivit acestuia. Interventia chirurgicala a fost facuta cu ajutorul tehnologiei ultraperformante, unica in tara.