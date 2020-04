O femeie de 101 ani din New York care a supravietuit gripei spaniole si cancerului s-a vindecat si de COVID-19

Ziare.

com

Angelina Friedman, care locuieste intr-un camin de batrani din nordul statului New York - astfel de centre au fost puternic afectate de pandemie -, a fost diagnosticata cu COVID-19 in luna martie, dar a reusit sa invinga boala, la fel cum a facut cu gripa spaniola in secolul trecut si cu un cancer, a informat marti cotidianul New York Post.Potrivit familiei sale, batrana a supravietuit deoarece are "un ADN supraomenesc"."Mama mea este o supravietuitoare", a spus fiica ei, Joanne Merola. Aceasta a amintit ca Angelina a supravietuit "unor avorturi dificile, hemoragii interne, dar si cancerului".Fiica de imigranti italieni, Angelina Friedman s-a nascut in 1918 la bordul unei nave ce se indrepta spre Statele Unite, intr-un moment in care gripa spaniola facea ravagii, la fel cum se intampla in prezent cu noul coronavirus, dar a scapat teafara.Mama ei a murit la nastere, iar ea si cei doi frati ai ei au ramas in grija tatalui, in cartierul Brooklyn.Angelina a fost casatorita, iar un moment dat atat ea cat si sotul ei au fost diagnosticati cu cancer. "Ea a supravietuit, el nu", a povestit fiica ei.Pe 21 martie, batrana a fost dusa la spital pentru o procedura medicala de rutina, insa atunci cand medicii i-au facut testul pentru noul coronavirus, rezultatul a iesit pozitiv.Dupa o saptamana petrecuta in spital, a fost retrimisa la caminul de batrani, unde a stat in izolare pana in data de 20 aprilie, cand testul a fost repetat, iar rezultatul a fost negativ.Primul lucru pe care l-a cerut Angelina Friedman dupa aceea au fost fire pentru impletit, a spus fiica ei, care in tot acest timp nu si-a putut vizita mama.Insa ea i-a trimis mesaje de incurajare mamei sale: "Mergi inainte mama, ne vei supravietui noua tuturor".