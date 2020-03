O femeie din Bucuresti a anuntat politia ca fiica sa si concubinul ei nu respecta izolarea la domiciliu

LIVE

In urma sesizarii femeii, procurorii au deschis un dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de zadarnicirea combaterii bolilor."Pe rolul Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 2 Bucuresti a fost inregistrat la data de 19.03.2020 dosarul penal nr. 2380/P/2020, in care se efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunii de zadarnicirea combaterii bolilor, prev. de art. 352 Cod penal, constand in aceea ca, in ziua de 18.03.2020, o persoana de sex feminin a sesizat Sectia 7 Politie cu privire la faptul ca fiica sa impreuna cu concubinul acesteia, care s-au intors pe 16.03.2020 din Franta, nu respecta masura izolarii impusa de autoritatile competente. Din verificarile efectuate a rezultat ca cele doua persoane au intrat in Romania, la data de 16.03.2020, prin PCTF Nadlac, ocazie cu care au completat declaratia pe proprie raspundere referitor la respectarea masurii izolarii, fiecare la adresa la care domiciliaza", se arata intr-un comunicat al Parchetului de pe langa Curtea de Apel Bucuresti.In cauza a fost informata Directia de Sanatate Publica a Municipiului Bucuresti.