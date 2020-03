O femeie din Bucuresti care nu a respectat regulile de izolare a fost retinuta si bagata in carantina

LIVE

Ziare.

com

Grupul de Comunicare Strategica anunta ca avand in vedere deciziile luate dupa instaurarea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei, inclusiv inasprirea masurilor pentru respectarea autoizolarii la domiciliu, Politia Capitalei si Directia de Sanatate Publica Bucuresti au luat decizia mutarii femeii din izolare la domiciliu, in carantina institutionalizata.Autoritatile anunta ca in noaptea de sambata spre duminica, in jurul orei 03.00, prin apel 112, o persoana a sesizat ca o femeie a iesit, pe geam, dintr-o locuinta de la parterul blocului."La fata locului s-au deplasat politisti din cadrul Sectiei 13, care au depistat persoana respectiva. Din primele date a rezultat ca aceasta se afla in autoizolare, in locuinta, impreuna cu o alta persoana", transmite Grupul de Comunicare Strategica.Astfel, a fost anuntata Directia de Sanatate Publica, iar persoana a fost introdusa intr-un centru de carantinare.Reamintim ca, incepand de duminica, au fost impuse masuri stricte impotriva celor care nu respecta izolarea acasa: vor fi dusi in carantina, sub paza, pe langa amenda si dosar penal. Duminica dimineata a fost anuntat primul deces din Romania provocat de coronavirus. In afara granitelor tarii, au mai murit pana acum sapte romani, sase in Italia si unul in Franta.A.G.