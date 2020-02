O femeie venita din Italia a ajuns la spital cu febra. Va fi transferata de la Buzau la Matei Bals

Ziare.

Potrivit reprezentantilor Spitalului Judetean Buzau, femeia are 29 de ani, este din Ramnicu Sarat si s-a prezentat marti dimineata la spital avand simptome ale unei afectiuni respiratorii: febra, tuse si dureri musculare."Aceasta a declarat ca acum 7 zile a sosit pe Aeroportul Otopeni din Italia, din zona Veneto, Venetia. Vom aplica procedurile instituite de catre DSP, izolarea pacientei", transmit reprezentantii SJU Buzau.Accesul in UPU-SMURD a fost restrictionat.Atat pacientii, cat si vizitatorii sunt directionati catre o alta intrare in spital, in timp ce in sectia UPU-SMURD personalul medical ia masuri de auto protejare si de limitare a posibilitatilor de raspandire a unei eventuale infectii cu coronavirus.Pacienta va fi transferata, in conditii speciale, la Institutul "Matei Bals" din Bucuresti.