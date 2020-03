O femeie din Hunedoara confirmata cu coronavirus, amendata pentru ca nu a respectat carantina

Ziare.

"Femeia este in stare stabila si va fi internata la Spitalul de Boli Infectioase din Timisoara, conform procedurilor. Precizam ca de la sosirea in tara, din Italia (zona Veneto), in data de 01 martie 2020 a fost informata, atat la granita cat si de catre ofiterul de garda al DSP Hunedoara, sa se autoizoleze la domiciliu. A fost monitorizata telefonic si nu a relatat prezenta nici unui semn sau simptom de infectie acuta respiratorie sau pentru o alta afectiune. DSP Hunedoara a fost informata in data de 06.03.2020 de faptul ca femeia a fost internata cu dureri lombare, atat de catre conducerea unitatii sanitare cat si de catre reprezentantii IJJ Hunedoara care monitorizeaza persoanele aflate in izolare.A fost izolata si tratata pentru boala pentru care s-a internat, monitorizandu-se in continuare starea ei de sanatate. Deoarece a parasit domiciliul in care a declarat ca se va autoizola timp de 14 zile de la intoarcerea din Italia, a fost amendata cu 10.000 lei", se arata intr-un comunicat de presa de marti seara al Centrului judetean de comunicare si informare publica.Potrivit sursei citate, luni seara, seviciul de garda al DSP Hunedoara a fost anuntat ca pacienta prezinta febra."Personalul DSP Hunedoara s-a deplasat si a recoltat probe pentru determinarea virusului COVID 19, care au fost trimise in cursul noptii la Spitalul de boli infectioase Victor Babes Timisoara. In seara de 10.03.2020, DSP a primit rezultatul analizei care a confirmat infectia cu virusul COVID 19", se mai arata in comunicat.Femeia urmeaza sa fie internata la Spitalul de Boli Infectioase "Victor Babes" din Timisoara unde au fost internate si primele doua cazuri de coronavirus din Hunedoara.In total, in Romania sunt confirmate 29 de cazuri, 12 dintre acestea de marti.