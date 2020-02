O femeie din Timisoara care a vizitat recent Italia, internata la spital cu suspiciune de coronavirus

Ziare.

Medicul Virgil Musta, purtatorul de cuvant al Spitalului de Boli Infectioase din Timisoara, a declarat pentru News.ro ca femeia a fost dusa, joi seara la spital, dupa ce facuse febra, urmand sa i se faca analizele medicale vineri dimineata."Este vorba despre o femeie de 50 de ani din Timisoara care in urma cu zece zile a fost timp de o zi in Bergamo, Italia. Aceasta se afla in izolare la domiciliu, iar in aceasta seara a facut febra. A mers salvarea de victime multiple la dansa si a adus-o la spital", a declarat Virgil Musta.Potrivit medicului, vineri dimineata femeii i se vor recolta analize, pentru a se afla daca a fost sau nu infectata cu coronavirus.In acest moment, in Spitalul de Boli Infectioase din Timisoara, aceasta femeie este singurul pacient internat cu suspiciune de coronavirus. Aproape 300 de persoane sunt izolate la domiciliu, in Timis, dupa ce s-au intors din zone afectate de acest virus.