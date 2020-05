O femeie in varsta de 102 ani din Singapore s-a vindecat de coronavirus

Ziare.

Femeia a fost cea mai in varsta persoana infectata cu coronavirus in Singapore. Ea a fost externata vineri din spitalul Tan Tock Seng. Yap are cinci copii, 11 nepoti si 13 stranepoti.Alte doua persoane din caminul de batrani in care locuieste femeia au murit din cauza Covid-19. In total au fost infectate 16 persoane din caminul respectiv.Yap Lai Hong se numara printre cei mai in varsta supravietuitori ai infectiei cu coronavirus din lume. Persoana cea mai in varsta care a supravietuit Covid-19 este Cornelia Ras, o femeie de 107 ani din Olanda, care s-a vindecat in urma cu 20 de zile.