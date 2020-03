O firma de productie publicitara din Buzau face viziere de protectie pentru medici si asistenti medicali

LIVE

Teama, justificata de altfel, de noul COVID-19 i-a facut pe managerii unitatilor sanitare sa caute cat mai multe astfel de mijloace de protectie pentru fata si ochii personalului medical, iar lipsa din stocurile distribuitorilor a acestor echipamente i-a motivat pe buzoienii de la Grafix Media sa incerce sa produca astfel de viziere.Cu sprijinul unui om de afaceri local si cu conceptia si efortul celor de la Grafix Media au fost livrate deja primele viziere la Spitalul Judetean Buzau si la Sectia de Pneumologie din cadrul Spitalului de Boli Infectioase Buzau."Am demarat aceasta actiune cu sprijinul unui om de afaceri care a dorit sa ne puna la dispozitie materialele necesare pentru realizarea a 1.000 de astfel de bucati. Noi, ca si producatori, am venit cu echipamentele, cu munca fizica si vom suporta si noi costurile integrale pentru aproximativ 500 de bucati.Am zis ca putem produce undeva la 500 de bucati pe zi, insa, in aceste zile de cand am inceput au fost si timpi morti din cauza problemelor intampinate prima data cu probele apoi cu aprovizionarea. Fiecare viziera dupa ce e decupata, inscriptionata si asamblata este dezinfectata cu alcool si pusa in pungi individuale", a explicat Dan Croitoru membru in echipa de productie a societatii buzoiene.Pentru producerea vizierelor atat de necesare in unitatile sanitare lucreaza 7 persoane care au decis astfel sa respecte si regulile impuse de autoritati privind izolarea la domiciliu sau locul de munca."In momentul de fata, suntem 6-7 persoane care lucram, suntem in semi izolare nu mergem decat la atelier si acasa si nu primim pe nimeni din afara. Livrarea o facem in fata usii. Ar mai fi o problema ca acum au inceput sa sune la usa persoane fizice care vor sa cumpere asa ceva. Din pacate nu se poate. Consideram ca sistemul sanitar are mult mai multa nevoie de astfel de produse si nu le comercializam", a mai spus Dan Croitoru.Spitalul Judetean Buzau se numara printre primii beneficiari ai acestor echipamente, iar managerul Claudiu Damian este extrem de multumit."Am primit gratuit din partea unor societati astfel de viziere. Sunt peste 100 si vreau sa le multumesc sincer. Doar la nivelul Spitalului Judetean Buzau pentru medicii de aici si pentru asistentele care sunt in prima linie noi am cautat sa comandam 400 astfel de mijloace de protectie insa pretul unei bucati ajunge la aproximativ 50 de lei si nici nu se gasesc la distribuitori. Sunt foarte utile, protejeaza personalul si suplinesc acei ochelari care vin stransi pe ochi. Le multumesc in mod special acestor societati care au decis sa ne sprijine", a spus managerul SJU Buzau, Claudiu Damian.Vizierele produse de societatea din Buzau vor ajunge in scurt timp la Serviciul Judetean de Ambulanta Buzau, SMURD Buzau, Crucea Alb Galbena, Spitalul Municipal Ramnicu Sarat sau Policlinica Militara.In judetul Buzau sunt izolate la domiciliu 3.176 de persoane in timp ce alte 74 de persoane se afla in carantina, 12 dintre acestea incheindu-si miercuri perioada de carantina institutionalizata.In ultimele 24 de ore, au fost verificate 2.021 de persoane aflate in izolare si au fost aplicate 2 sanctiuni contraventionale cu privire la nerespectarea masurii de izolare la domiciliu, in valoare totala de 6.000 de lei.