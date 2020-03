O firma dintr-un sat din Giurgiu, care se ocupa de comertul cu amanuntul, vinde masti de protectie Guvernului cu 56 de milioane de lei

1,7 milioane de combinezoane, din Coreea

Sursa: onac.gov.ro

Contract banos si pentru un producator de costume

Ziare.

com

Detaliile apar intr-o situatie a acordurilor cadru incheiate in baza OUG 11/2020 privind stocurile de urgenta medicala, precum si unele masuri aferente instituirii carantinei pana la data de 25 martie publicate pe site-ul ONAC. Astfel, Romwine & Cofee a incheiat doua acorduri cadru pentru achizitia a cate 875.000 masti de tip FFP2 sau FFP3, in total 1.750.000 de masti. Primul acord este in valoare de 22.803.375 de lei, iar al doilea de 33.215.875 de lei.Termenul de livrare al mastilor este etapizat pe parcursul a 35 zile calendaristice.Societatea Romwine & Cofee a fost infiintata in martie 2019 si are sediul in satul Uzunu, comuna Calugareni (Giurgiu). Potrivit datelor de la Registrul Comertului, domeniul principal de activitate: grupa CAEN: 478 - Comert cu amanuntul efectuat prin standuri, chioscuri si piete.Activitatea principala a societatii, potrivit datelor de la inregistrare, este de comert cu amanuntul al produselor alimentare, bauturilor si produselor din tutun efectuat prin standuri, chioscuri si piete.ONAC a prezentat si alte achizitii de milioane de lei. Cel mai mare contract este semnat cu societatea UPC td Coreea si este in valoare de 155.575.875 de lei. Acesta priveste livrarea a 1.750.000 de combinezoane complete, inclusiv cu gluga si protectie incaltaminte.Livrarea acestora urmeaza sa se faca etapizat pe parcursul a 35 zile calendaristice.Societatea Vigo Fashion International SRL a semnat doua contracte cu Guvernul Romaniei, in valoare de 87 de milioane de lei, prin care vinde combinezoane si viziere de protectie.Un contract prin care se vand 500.000 de combinezoane complete pentru suma de 54.145.000 de lei. Al doilea contract are ca obiect achizitia a 1.750.000 de viziere de protectie pentru suma de 33.320.000 de lei.Viggo Fashion International SRL este producator de costume si haine made to measure pentru barbati, un brand lansat de afaceristul Ionut Marin, iar imaginea aestuia este creatorul de moda Catalin Botezatu. Potrivit site-ului, firma are mai multe magazine stradale sau in mall-urile din Bucuresti si din marile orase si este sponsor oficial al FRF.Oficiul National pentru Achizitii Centralizate, institutie publica cu personalitate juridica, in subordinea Ministerului Finantelor Publice, este unitatea de achizitii centralizate la nivel guvernamental.