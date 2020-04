O jurnalista din Serbia a fost retinuta dupa ce a scris un articol critic despre gestionarea pandemiei

LIVE

Ziare.

com

Jurnalista Ana Lalic de la site-ul de stiri Nova.rs a fost retinuta pentru 48 de ore pentru ca ar fi difuzat informatii false si ar fi cauzat panica, a spus avocatul Srdjan Kovacevic, citat de DPA.In articolul publicat de Nova se mentioneaza ca personalul de la spitalul din Novi Sad lucreaza fara echipament de protectie adecvat. In articol se spune, de asemenea, ca mai multe asistente medicale ar putea fi infectate si ca spitalul duce lipsa de medicamente.Articolul, intitulat "Centrul medical din Vojvodina, in pragul colapsului" citeaza un medic, insa fara a-i da numele.Spitalul a raspuns repede negand informatiile publicate si reclamand-o pe Lalic la politie. Jurnalista a fost retinuta miercuri noaptea, iar prelungirea arestului a fost ceruta oficial pe motiv ca ea ar putea repeta fapta, a spus Kovacevic.Lalic urma sa fie interogata joi dimineata, a mai informat avocatul.Tot joi, premierul sarb Ana Brnabic a declarat ca executivul va abroga decretul din 28 martie, conform caruia informatiile despre epidemie trebuie sa vina doar de la celula nationala de gestionare a crizei.Ana Brnabic a spus ca decretul avea menirea de a-i "proteja pe cetateni in fata informatiei neverificate", dar a recunoscut ca "ar putea genera dubii cu privire la obiectivul sau".Celula de criza sustine conferinte de presa zilnice la orele 15:00 si anunta evolutii si planuri. De obicei, Brnabic si presedintele Aleksandar Vucic fac anunturile importante, cum ar fi masurile pentru prelungirea carantinei, in conferinte de presa separate.Vezi care este situatia cazurilor de COVID-19 in tarile vecine Romaniei