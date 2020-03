O mama povesteste cum i s-a infectat bebelusul cu coronavirus, in spital

. Pana vineri au fost confirmate 1.292 de cazuri de persoane infectate.

au fost inregistrate alte 263 de noi cazuri de imbolnavire.

Mama a povestit pentru jurnalistii de la Observator cum s-a intamplat totul, dar si cum erau tratati pacientii cu Covid-19 in spitalul caruia nu ii este dat numele."Din spital, doamna, de unde credeti ca puteam sa-l iau, din spital. Din spitalul mare. De miercuri dimineata, la ora 3, sunt internata la boli infectioase. De miercuri dimineata de la ora 3 pana joi la ora 4-5 sa spunem, in jurul orei 3-4-5, baiatul meu nu a fost consultat de nimeni. Eu ii dadeam paracetamol supozitoare, nurofen supozitoare, panadol. Din ambulanta ne-a coborat intr-o sectie in care erau bolnavi cu covid. (...)Si ne-a bagat in alta sectie, am stat acolo,(...) Iesi de pe usa pe hol, mai este un hol unde sunt saloane, si-acolo cred ca sunt foarte rau. Tusesc, au oxigen - chestie de-aia cu furtun la nas, oxigen cred ca este, e foarte... cum sa zic.De la ei, merge, pune seringi, pune ace, pune branule, le face injectii, vine la noi cu aceleasi manusi, face injectii, pune branule, face tratamentul.Astazi mi s-a umflat baiatul tot la fata si am iesit pe hol, am tipat, am strigat la medic si am zis ca baiatul meu e umflat tot la fata si n-a durat 10 minute si a venit medicul, s-a uitat la el, a pus mana pe telefon, a sunat sa intrebe de analizele noastre. Am inceput sa plang disperata, sa plang ca nu mai aveam nicio putere, mi-a fost in minte ca trebuie sa stau puternica si am stat. Sincer, doamna, mi-e frica. Mi-e frica, ca am un singur baiat si mi-e frica", a povestit mama bebelusului pentru sursa citata.Conform ultimului bilant oficial, creste pe zi ce trece numarul romanilor infectati cu coronavirus.De la ultima informare transmisa de Grupul de Comunicare Strategica,Pacientii nou confirmati au varsta cuprinsa intre 0 si 94 de ani.Dintre cele 1.292 de persoane confirmate pozitiv,(53 la Timisoara,41 la Bucuresti, 7 la Iasi, 6 la Craiova, 6 la Constanta si 2 la Cluj).La, din care 24 in stare grava. Starea de sanatate a celorlalti pacienti este buna, stationara.C.B.