Coronavirus: O nava din China a acostat la Constanta. DSP verifica echipajul

Intreg echipajul navei a fost verificat de reprezentantii Directiei de Sanatate Publica Constanta, care nu au identificat nicio problema de sanatate."O nava a ajuns azi dimineata in port, toata lumea este sanatoasa, nu au nicio problema. Am fost in control, nu exista absolut nimic. Nava a intrat azi dimineata la ora sase.Au fost asistentii din port, care sunt cabinetul port al Directiei, si le-au luat temperatura, i-au verificat si sunt sanatosi. Ei au fost pe mare mult timp. Nu e nicio problema", a declarat pentru Mediafax Cristina Schipor, directorul DSP Constanta.Si prefectul judetului Constanta a confirmat ca situatia este sub control si ca nimeni de la bordul navei nu prezinta semne de coronavirus."O nava care venea din China, cu pavilion Malta, a acostat in port. S-au deplasat reprezentantii DSP, au efectuat un control echipajului si concluzia este ca sunt in stare buna de sanatate, asa mi s-a transmis.Nava a plecat din China, ultimul port chinezesc a fost pe 14 decembrie. Deci este plecata din China de aproape doua luni. Virusul inteleg ca are perioada de incubatie de 14 zile", a declarat pentru sursa citata George Niculescu, prefectul judetului Constanta.