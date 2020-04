O noua metoda de dezinfectare, in sectorul 6: Se pulverizeaza apa oxigenata cu elicopterul (Foto)

Foto: Ziare.com

"Prin intermediul unui elicopter utilitar se pulverizeaza apa oxigenata in concentratie de maxim 1%, nu este toxica, nu este nociva, nu are efecte asupra persoanelor, animalelor, plantelor. Vad ca se tot incearca acreditarea ideii ca dam cu biocid. Le transmit acestor domni sau doamne ca nu dam cu biocid.Dam cu apa oxigenata. (...) Incepem prin a pulveriza pe toate arterele principale, bulevarde, strazi de legatura, cum ar fi bd Iuliu Maniu, bd Timisoara, bd Drumul Taberei, Crangasi, Virtutii, strada Brasov, bd Ghencea si Prelungirea Ghencea, Vasile Milea si Geniului, dupa care vom intra deasupra cartierelor si pulverizam si acolo apa oxigenata", a declarat primarul sectorului 6, Gabriel Mutu.El a mentionat ca pulverizarea aeriana este e o varianta de dezinfectare complementara."Completeaza ceea ce facem deja. Noi, la nivelul sectorului 6, facem dezinfectare stradala prin spalare, spalare cu solutie activa cu jet de apa sub presiune pana la 350 de bari la 140 de grade, facem dezinfectia trotuarelor, aleilor prin nebulizare, facem dezinfectia scarilor de bloc prin stropire plus alte metode care se aplica", a afirmat primarul.Potrivit acestuia, pulverizarea aeriana are avantajul ca raza de acoperire e foarte mare, iar costul comparativ cu acela al unei actiuni clasice, cum ar fi spalare sau nebulizare, este cu mult mai redus."Va dau exemplul costului pe metru patrat - prin aceasta varianta de lucru e un ban pe metru patrat", a adaugat edilul.