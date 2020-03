O parodie despre "Pizza Corona" difuzata la un post francez starneste indignare in Italia

Ziare.

Un scurt videoclip difuzat de postul Canal+ reprezinta o reclama-parodie pentru un asa-zis produs culinar: "Pizza Corona... noua pizza italiana care va ajunge peste tot in jurul lumii".Falsul clip publicitar prezinta un maestru bucatar care tuseste in timp ce scoate o pizza din cuptorul unui restaurant, adaugand astfel o mazga verde deasupra preparatului, alaturi de celelalte garnituri traditionale ale acestuia."Pot sa inteleg satira, pot sa inteleg orice, dar sa razi de italieni in acest fel, in contextul epidemiei de coronavirus cu care ne confruntam, este ceva profund lipsit de respect", a declarat ministrul italian de Externe, Luigi Di Maio, intr-un mesaj publicat pe Facebook.Personalul Ambasadei Italiei la Paris a fost informat in legatura cu difuzarea acestei parodii video, a adaugat ministrul italian.Giorgia Meloni, membru al partidului de opozitie national-conservator Fratii Italiei, a fost primul politician italian care a protestat fata de acel videoclip prin intermediul unui mesaj distribuit pe Twitter, in care a criticat "calomnia dezgustatoare la adresa Italiei facuta de televiziunea franceza".Ministrul italian al Agriculturii, Teresa Bellanova, s-a alaturat acestui val de critici. Pe Facebook, ea a cerut postului Canal+ sa retraga imediat acel videoclip de la difuzare si sa isi ceara scuze - "nu mie, ci celor 60 de milioane de cetateni italieni".Italia se confrunta in aceasta perioada cu cea mai grava epidemie de coronavirus din Europa. Pana luni, oficialii italieni au raportat peste 2.000 de cazuri de infectare confirmate si 52 de decese.