O postarita dintr-o comuna din Cluj a fost infectat cu coronavirus

Factorul postal e din Tritenii de Jos. Prefectura Cluj a precizat ca femeia a purtat masca si manusi in permanenta, conform obligatiilor impuse de Posta Romana."Ancheta epidemiologica este in curs de realizare de catre DSP cu sprijinul IPJ, avand in vedere numarul mare de posibili contacti (in jur de 240, aici fiind inclusi toti din familiile cu care a interactionat)", a transmis, luni, Prefectura Cluj.Sursa citata a precizat ca oficiul postal din comuna va fi inchis pentru cateva zile, pana se realizeaza procedurile de decontaminare a spatiului."Colegii cu care a interactionat factorul postal raman in izolare. La fel toti cei cu care a interactionat. Avem echipaj permanent acolo care patruleaza si monitorizeaza respectarea restrictiilor", a mai transmis Prefectura Cluj.Factorul postal infectat, o femeie, are o forma usoara spre medie de Covid19.