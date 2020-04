O reusita de neconceput in urma cu cateva luni, pentru una dintre cele mai poluate tari din lume

Ziare.

In contextul crizei epidemiologice globale, toate fabricile, pietele, magazinele si lacasurile de cult au fost inchise, transportul public a fost suspendat aproape integral, iar autoritatile le-au cerut cetatenilor sa ramana in case si sa practice distantarea sociala.Efectele acestor masuri au inceput sa se vada aproape imediat in ceea ce priveste calitatea aerului, noteaza CNN . Astfel, nivelurile particulelor in suspensie PM2,5 si dioxidului de azot au scazut semnificativ, iar cerul s-a limpezit in tara in care se afla 21 din cele 30 de orase cu cel mai ridicat nivel al poluarii aerului din lume.In New Delhi vorbim de o reducere cu 71% a concentratiei medii de PM2,5 intr-o singura saptamana de la aplicarea masurilor, de la 91 de micrograme pe metru cub la 26 de micrograme pe metru cub (limita Organizatiei Mondiale a Sanatatii este o concentratie medie anuala de 25 de micrograme pe metru cub de aer).O evolutie similara a cunoscut si concentratia de dioxid de azot, emis de vehicule si de uzine, care a scazut la randul sau cu 71%.Calitatea aerului s-a imbunatatit si in alte orase mari din India, cum sunt Mumbai, Chennai, Kolkata si Bangalore.Sute de oameni au protestat in noiembrie anul trecut pe strazile din New Delhi fata de nivelurile sufocante ale poluarii aerului. Patru luni mai tarziu, oamenii vad din nou cerul albastru, pentru prima data dupa ani de zile.Este insa posibil ca substantele toxice din atmosfera pe care le-au respirat pana acum sa-i fi lasat vulnerabili in fata noului coronavirus, care poate provoaca boli respiratorii acute, mai scrie sursa citata.Efecte secundare similare a produs si lupta Chinei cu pandemia, prin inchiderea fabricilor si izolarea a milioane de oameni. Si aici cerul albastru si-a facut o rara aparitie, dupa ce emisiile de dioxid de carbon s-au redus cu cel putin un sfert in luna februarie.Ramane de vazut in ce masura aceste rezultate vor fi mentinute dupa ce lumea va trece de pandemie.C.S.