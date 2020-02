O romanca venita din China este in carantina la Institutul "Matei Bals" pentru a afla daca are coronavirus

Ziare.

Desi nu prezinta simptome specifice virusului, femeia a fost testata."Este o femeie venita din China care, momentan, este izolata pana cand vedem ce test are. Nu are niciun simptom", a declarat, pentru MEDIAFAX, dr. Catalin Apostolescu, de la Institutul "Matei Bals".Romanca a fost pasagera unui avion Fly Dubai care a aterizat sambata noapte. Medicii au preluat-o pentru a fi dusa in carantina.Ea este studenta venita dintr-o zona din China care a fost inchisa imediat dupa plecarea ei.Nu prezinta simptome de coronavirus, dar venind dintr-o zona din China ce a inchisa la scurt timp dupa plecarea acesteia, autoritatile au luat masura preluarii si plasarii ei in carantina.