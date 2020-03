O sectie de politie din Bucuresti trebuie dezinfectata, dupa ce trei politisti au intrat in contact cu un angajat MAI confirmat cu COVID-19

LIVE

Politia Capitalei precizeaza ca a fost dispusa si se efectueaza dezinfectia sediului Sectiei 19 Politie si trei politisti sunt in izolare, dupa ce au intrat in contact cu un coleg dintr-o alta structura a MAI, care a fost confirmat pozitiv."Activitatea politienesca se desfasoara fara discontinuitati, iar activitatea cu publicul se desfasoara de mai multa vreme in online sau prin intermediul serviciilor Postei Romane", arata sursa citata.