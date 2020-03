O tanara aflata in carantina in spital a fugit ca sa-si vada iubitul

LIVE

Fata se afla in carantina de patru zile si, cu toate ca iubitul sau ar fi putut sa o viziteze in spital, aceasta a fugit. Autoritatile au intrat imediat in alerta si au gasit-o acasa la baiat."Mi-au facut testele, m-au tinut trei zile in carantina si n-am nimic. Am iesit pe poarta. Am plecat pentru ca nu am nimic, domnule! Am facut teste. Dar eu o sa plec iar acuma", a declarat tanara, citata de Buna Ziua Iasi Atat tanara, cat si iubitul sau au fost preluati si bagati in carantina, unde vor sta 14 zile. In plus, tanara va fi si sanctionata pentru fapta sa.Amintim ca, miercuri dimineata, a fost anuntat cel de-al 13-lea deces al unui pacient cu coronavirus.