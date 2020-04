O universitate din SUA antreneaza caini pentru a detecta cazurile de COVID-19

Ziare.

com

Centrul veterinar al celebrei universitati desfasoara un studiu in cadrul caruia vor instrui opt caini, care vor fi expusi unor mostre ale pacientilor infectati cu noul coronavirus pentru a vedea daca pot sa detecteze virusul.Potrivit universitatii, cainii care participa la acest studiu sunt deja capabili sa detecteze diferite maladii.De fapt, centrul veterinar al universitatii realizeaza astfel de programe din 2013, cand a fost demarata o investigatie pentru a afla daca patrupedele sunt capabile sa detecteze cancerul ovarian; in prezent cainii sunt folositi pentru a detecta si afectiuni precum diabetul sau anevrismul.Daca studiul da rezultate satisfacatoare, universitatea asigura ca utilizarea preliminara a cainilor pentru a detecta coronavirusul va incepe din iulie.Potrivit cercetatorilor, cainii pot fi deosebiti de utili in detectarea, mai ales a persoanelor asimptomatice, care nu prezinta simptome dar raspandesc virusul."Ar fi ceva similar cu ceea ce se intampla in aeroporturi, unde cainii sunt folositi pentru a gasi materiale explozibile sau droguri", a explicat unul dintre cercetatori.SUA au depasi miercuri un milion de cazuri pozitive de COVID-19, care a provocat cel putin 61.000 de decese in intreaga tara, potrivit bilantului realizat de Universitatea John Hopkins.