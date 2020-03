Oficial american: Primul test al unui vaccin impotriva coronavirusului va fi facut azi

Ziare.

com

Institutul National de Sanatate finanteaza testul, care va avea loc la Kaiser Permanente Washington Health Research Institute din Seattle, scrie AP.Oficialul care a dezvaluit planurile pentru primul participant la test a vorbit despre acest lucru sub anonimat, din cauza faptului ca actiunea nu a fost anuntata.Reprezentanti din domeniul sanatatii spun ca va dura intre un an si 18 luni sa valideze orice potential vaccin.Probele vor fi facute pe 45 de tineri voluntari sanatosi cu diferite doze co-dezvoltate de NIH si Moderna Inc.Nu este niciun pericol ca participantii la test sa fie infectati, deoarece vaccinul nu contine nicio componenta a coronavirusului.Scopul este de a verifica daca dozele nu prezinta efecte secundare ingrijoratoare si sa stabileasca teste pe scara larga.Recent, Medicago, o companie biofarmaceutica cu sediul central in Quebec City, detinuta in proportie de 40% de Philip Morris, a produs cu succes o Particula de Tip Virus (Virus-Like Particle - VLP) a noului coronavirus, la numai 20 de zile dupa ce a obtinut gena SARS-CoV-2, virusul care provoaca boala COVID-19, potrivit unui comunicat al acesteia.Presedintele Donald Trump a facut presiuni pentru gasirea unui vaccin, afirmand in ultimele zile ca lucrurile "se misca foarte repede" si crede ca va vedea un vaccin "relativ curand".Ziarul Welt am Sonntag a scris ca presedintele american a cautat sa obtina drepturi exclusive pentru un vaccin destinat COVID-19 care este dezvoltat de compania germana CureVac. Raportul, in care sunt citate surse, arata ca liderul de la Casa Alba a oferit mari sume de bani oamenilor de stiinta germani care lucreaza la acest vaccin.In prezent, nu exista tratamente dovedite pentru COVID-19.In China, cercetatorii au testat o combinatie de medicamente HIV impotriva noului coronavirus, precum si un medicament experimental numit Remdesivir care a fost dezvoltat pentru a lupta impotriva Ebola.In Statele Unite, Centrul medical din cadrul Universitatii din Nebraska a inceput testarea cu Remdesivir pe americani care au fost depistati cu COVID-19 dupa ce au fost evacuati de pe nava de croaziera din Japonia.Pentru majoritatea oamenilor, noul coronavirus provoaca doar simptome usoare sau moderate precum febra si tuse. Pentru unii, in special adulti in varsta si cei cu probleme de sanatate deja existente, poate provoca boli mai severe, inclusiv pneumonie. In lume sunt infectate peste 156.000 de persoane, inregistrandu-se 5.800 de decese. Bilantul deceselor in Statele Unite este de mai mult de 50 de persoane, infectate - 3.000 in 49 de state si in Districtul Columbia.Majoritatea oamenilor infectati se recupereaza. Potrivit Organizatiei Mondiale a Sanatatii, persoanele cu boala usoara se recupereaza in doua saptamani, iar cei cu boli severe se pot vindeca intre trei - sase saptamani.