Oficial european: Majoritatea tarilor au depasit varful epidemiei, mai putin Romania

Majoritatea tarilor europene au depasit perioada de varf a epidemiei noului coronavirus - cu exceptia a cinci tari, intre care si Romania si Marea Britanie - a anuntat luni directoarea centrului, careAmmon a declarat luni, intr-o videoconferinta cu eurodeputati, ca Bulgaria continua sa inregistreze o crestere a contaminarilor, insa Marea Britanie, Polonia, Romania si Suedia nu au inregistrat "nicio evolutie semnificativa (a situatiei lor) in ultimele doua saptamani", a subliniat ea.Potrivit ECDC - care asigura o supraveghere sanitara a celor 27 de state membre UE si a Marii Britanii, Norvegiei, Liechtensteinului si Islandei -, toate celelalte tari europene inregistreaza de-acum o scadere a cazurilor."Sambata parea ca primul val al transmiterii (noului coronavirus in Europa) a trecut de perioada de varf", a precizat Andrea Ammon.Premierul britanic Boris Johnson - spitalizat dupa ce s-a imbolnavit grav de COVID-19 - anunta joi ca epidemia a intrat pe o panta descendenta, dupa ce a depasit perioada de varf in Marea Britanie.Potrivit ultimelor date, publicate duminica, bilantul epidemiei noului coronavirus a crescut la aproape 28.500 de morti in Regatul Unit - a doua cea mai indoliata tara din Europa, dupa Italia - si la aproape 190.000 de contaminari.