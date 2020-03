Oficial OMS: Nu este suficient sa ne blocam populatia. Dupa ce am suprimat transmisia, trebuie sa urmarim virusul

LIVE

"Ceea ce trebuie sa facem este sa ne concentram pe gasirea celor bolnavi, pe cei care au virusul si sa-i izolam, sa le gasim contactele si sa le izolam", a spus Ryan intr-un interviu acordat emisiunii Andrew Marr de la BBC."Pericolul existent chiar acum, cu restrictiile ... este ca daca nu punem in aplicare masuri puternice de sanatate publica, atunci cand restrictiile de circulatie si blocajele vor fi ridicate, pericolul este ca boala va reveni", a avertizat oficialul OMS, citat de Reuters.O mare parte din Europa si Statele Unite au urmat exemplul Chinei si al altor tari asiatice si au introdus restrictii drastice pentru a lupta impotriva noului coronavirus, majoritatea lucratorilor fiind sfatuiti sa stea acasa, in timp ce scolile, barurile, pub-urile si restaurantele sunt inchise.Ryan a spus ca China, Singapore si Coreea de Sud, care au combinat restrictiile cu masuri riguroase pentru a testa orice posibil suspect, au oferit un model pentru Europa, despre care OMS a vazut cum a inlocuit Asia ca epicentru al pandemiei."Dupa ce am suprimat transmisia, trebuie sa urmarim virusul. Trebuie sa luptam impotriva virusului ", a spus Ryan.Italia este in prezent cea mai afectata tara din lume de epidemia de coronavirus, iar premierul britanic Boris Johnson a avertizat ca sistemul de sanatate al Marii Britanii ar putea fi depasit de situatie, daca oamenii nu vor evita interactiunile sociale. Ministrul britanic al Locuintelor, Robert Jenrick, a declarat ca productia de teste se va dubla saptamana viitoare si va urca ulterior.Oficialul OMS a precizat ca, dar doar pentru unul au fost incepute teste clinice in Statele Unite. Intrebat cat timp va dura inainte sa existe un vaccin disponibil in Marea Britanie, el a spus ca oamenii trebuie sa fie realisti."Trebuie sa ne asiguram ca este absolut sigur ... vorbim de cel putin un an. Vaccinurile vor veni, dar trebuie sa iesim si sa facem ceea ce trebuie sa facem acum", a adaugat el.