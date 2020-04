Ofiter roman in Italia: Socul e puternic. Traversezi orasul si dupa cativa kilometri abia daca zaresti una, doua persoane

Ziare.

"Echipa noastra a fost repartizata sa sprijine raspunsul medical in Regiunea Lombardia in orasul Lecco, localitate situata la aproximativ 55 de km de Milano, pe malul lacului Como. Inca din prima zi a sosirii noastre in Italia am avut o vizita la spitalul din Lecco unde, alaturi de reprezentantii Societatii Socio-Sanitare Teritoriale care administreaza trei spitale din provincia Lecco, s-a stabilit ca, tinand cont de necesitatile si prioritatile medicale, romanii sa fie repartizati in Spitalele Alessandro Manzoni din Lecco si San Leopoldo Mandic din Merate", spune maiorul.Dupa un instructaj temeinic, care a durat trei zile, echipa Romaniei a intrat mai intai in ture de lucru pe timp de zi, apoi si in ture de noapte."In primele trei zile am fost instruiti cu privire la sistemul de sanatate din Italia, organizarea activitatii in spitalul Alessandro Manzoni din Lecco, precum si cu referire la protocoalele medicale locale. Dupa acest instructaj, medicii si asistentii au fost planificati sa lucreze in ture pe timp de zi.Acest program de munca pe timpul zilei a fost stabilit de comun acord cu cei din conducerea spitalului pentru perioada sarbatorilor pascale, sprijinind in acest fel personalul medical italian care a lucrat in fiecare zi incepand cu luna februarie a acestui an. Pentru a doua parte a misiunii, medicii si asistentii medicali din Romania au intrat in programul de lucru in ture, atat pe timpul zilei, cat si pe timpul noptii", mai spune maiorul Joe Stroescu.Romanii sunt primii medici straini care lucreaza in Spitalul "Alessandro Manzoni" din Lecco."Procedurile efectuate de personalul medical din Romania fac parte din procedurile de top utilizate in medicina: bronhoscopie diagnostica si terapeutica la pacientul critic, managementul avansat al functiilor ventilatorii si hemodinamice, tehnici avansate de nursing. Echipa medicala din Romania reprezinta prima experienta internationala si pentru personalul Spitalului Alessandro Manzoni din Lecco,", mai spune Stroescu.In ceea ce priveste viata in Italia, oamenii de aici au inteles cat de periculos este noul virus si nu mai ies pe strada. Mijloacele de transport public sunt mereu goale, iar oamenii poarta masti si manusi chirurgicale. Socul strazilor pustii este unul destul de mare."Am vazut inca de pe vremea cand eram acasa imagini din Italia cu strazile pustii...Aici populatia a inteles ca numai stand acasa si limitand la maxim contactul cu celelalte persoane poate fi prevenita raspandirea acestui coronavirus. La cele cateva magazine alimentare deschise am gasit putini oameni, mi-au spus ca vin doar saptamanal pentru cumparaturile esentiale.Atunci cand ies din case, indiferent de motiv, toata lumea poarta masca, manusi chirurgicale si semneaza o declaratie pe proprie raspundere, mentionand motivul deplasarii. Persoanele care nu respecta regulile sunt sanctionate imediat cu amenda, iar pentru conducatorii auto se poate ajunge chiar la sechestrarea autovehiculului.ca toate masurile sunt luate pentru binele general si respecta masurile impuse de autoritati", mai povesteste maiorul Stroescu, care este ofiter de legatura in echipa medicala a Romaniei aflata in misiune in Italia.Joe Stroescu le-a transmis si un mesaj romanilor: sa fie solidari si sa respecte regulile impuse de autoritati."Celor de acasa vrem sa le transmitem in primul rand un mesaj de speranta, sa respecte masurile si restrictiile impuse, sa dea dovada de responsabilitate, sa se gandeasca ca orice actiune poate produce efecte, atat asupra propriei persoane, cat si asupra celor din jur, in special celor dragi, familiei, prietenilor, colegilor. Le transmitem sa stea acasa atunci cand nu merg la serviciu, iar celelalte deplasari sa fie reduse la minim, doar pentru cazuri exceptionale, sa respecte masurile de distantare sociala, de protectie personala.Totodata, facem un apel catre toti la solidaritate, la faptul ca numai impreuna putem reusi sa trecem cu bine prin aceasta batalie impotriva virusului si sa realizeze ca actiunile fiecaruia dintre noi pot sprijini eforturile celor din prima linie.Convinsi fiind ca nu suntem singuri in acest demers, suntem siguri ca impreuna se poate si numai impreuna o sa reusim", afirma Stroescu.