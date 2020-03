Ofiterul MAI care a fost in Israel a stat cazat intr-un hotel din teritoriile palestiniene (Ambasada Israelului)

> a fost cazat la Hotelul Diamond Princess in orasul Betleem (teritoriile palestiniene). Nu avem informatii pana la acest moment referitor la o posibila sedere a lui in Israel", se arata intr-un comunicat de presa remis de Ambasada Israelului.



"Mentionam faptul ca initiativa noastra este menita sa-i ajute pe pasagerii care doresc sa afle daca au facut parte din acelasi grup sau daca au calatorit cu aceeasi cursa aeriana cu pacientul infectat si sa ia de urgenta masurile care se impun", transmit reprezentantii Ambasadei Israelului.



Barbatul din Bucuresti a fost internat in data de 5 martie, iar la cateva zile dupa internare, pacientul a dezvoltat simptome pulmonare agresive, fapt ce i-a determinat pe medici sa ceara efectuarea testului pentru COVID - 19. Acesta a mintit ca nu a fost in strainatate si a infectat mai multe persoane.



