OMS a caracterizat drept "speculatii" declaratiile oficialilor americani cu privire la originea noului coronavirus

"Noi nu am primit niciun fel de date, nici probe specifice din partea guvernului american cu privire la presupusa origine a virusului, deci pentru noi ramane o speculatie", a declarat Michael Ryan, director de programe de urgenta la OMS, intr-o conferinta de presa online de la sediul organizatiei din Geneva.Seful diplomatiei americane Mike Pompeo a afirmat ca "nu este pentru prima data" cand China pune astfel "lumea in pericol" din cauza "laboratoarelor care nu respecta normele".Mike Pompeo a afirmat duminica, in emisiunea "This Week" de la ABC, cand a fost intrebat daca el crede ca este un virus creat de om sau modificat genetic: "Cei mai buni experti par sa gandeasca pana acum ca este creat de om. Nu am motive sa nu ii cred in acest moment".Joi, Donald Trump a declarat ca se gandeste la noi taxe contra Beijingului dupa ce, potrivit presedintelui american, a devenit sigur ca noul coronavirus a provenit dintr-un laborator din Wuhan si nu dintr-o piata locala de animale.