OMS a declarat stare de urgenta mondiala din cauza noului coronavirus: Ce inseamna asta

Ziare.

com

Intr-o interventie la Digi24, Alexandru Rafila a explicat mai intai ca declararea starii de urgenta inseamna ca OMS "recomanda ca, imediat, toate statele membre ale OMS (practic toate tarile lumii) sa ia masuri care".Prin urmare, toate statele trebuie "sa asigure teste pentru diagnostic, tratament specializat si izolarea bolnavilor, astfel incat riscul de transmitere a epidemiei sa fie cat se poate de mic, daca se poate zero", a mai spus acestaReprezentantul OMS a atras atentia ca epidemia s-a extins in toate regiunile din China, "in ciuda masurilor extraordinar de riguroase", printre care si acel "soi de carantina gigantica" in care au fost prinsi milioane de locuitori."Totusi, nu a fost suficient si infectia s-ar raspandit!", a adaugat Alexandru Rafila.Intrebat ce trebuie facut, mai exact, reprezentantul OMS a raspuns ca "depinde de fiecare tara"."Sunt tari care au asteptat acest moment sa inceapa sa ia masuri. N. Deja pe aeroporturi sunt functionale masuri de identificare a persoanelor care ar putea fi infectate", a reamintit el, adaugand ca au fost luate si alte masuri care sa permita identificarea bolnavilor dupa trecerea de controlul de frontiera, dar si pregatirea spitalelor care ar putea primi pacientii."Mai exista o componenta extrem de importanta, la care se lucreaza foarte serios, impreuna cu Departamentul pentru Situatii de Urgenta:", a mai spus acesta, subliniind ca este vorba despre "un scenariu mai putin favorabil" luat in calcul pentru situatia in care ar exista mai multe cazuri de imbolnavire in Romania."Pentru primele 10 cazuri (daca vor aparea, noi speram sa nu apara niciunul) procedura prevede ca vor fi indrumati catre Institutul Matei Bals, unde avem conditii speciale de izolare, care protejeaza si pacientul si personalul medical", a mai spus Alexandru Rafila, amintind de medicii care au murit in timpul altor epidemii, cum au fost cea de Ebola sau SARS.Un alt aspect la care s-a referit reprezentantul OMS a fost acela ca nu este atat de important numarul de imbolnaviri, cat rata mortalitatii si mutatiile pe care le sufera virusul."Aceasta boala are foarte multe forme usoare si medii, care probabil nici nu au fost diagnosticate, asa ca probabil numarul de cazuri e mai mare decat cel cuantificat in acest moment, cand rata mortalitatii nu depaseste 2%, dar, foarte important, avand in vedere ca discutam despre un virus care a suferit mutatii care i-au permis sa treaca de la animal la om (...) patogenitatea o sa creasca si vom avea o crestere a proportionalitatii de cazuri grave, o crestere a mortalitatii si", a subliniat Alexandru Rafila, precizand ca se refera la echipamentele medicale care ajuta bolnavii sa respire.