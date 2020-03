OMS a inregistrat aproape 11.000 de cazuri noi de coronavirus intr-o singura zi

LIVE

Dintre toate, doar 27 corespund Chinei, ceea ce a inseamna insa o usoara revenire in comparatie cu cazurile raportate in ultimele zile din aceasta tara.Numarul deceselor provocate de COVID-19 este acum de 5.535 si dintre acestea 343 de decese au avut loc in ultimele 24 de ore, informeaza EFE.Gravitatea situatiei din Italia, cea mai afectata tara, continua sa se accentueze, cu 3.497 de cazuri noi inregistrate in ultima zi, cu un total de 21.157 de cazuri si 1.441 de decese (173 intr-o singura zi).Noua tari noi au raportat cazuri, crescand la 144 numarul tarilor sau teritoriilor afectate.Mai multe tari europene au raportat aproape 1.000 de cazuri noi intr-o singura zi.Pe acest continent, a doua cea mai ingrijoratoare situatie se produce in Spania, cu 1.522 de cazuri raportate duminica la OMS, cu un total de 5.753 de imbolnaviri.Aceasta situatie a determinat mai multe guverne sa intareasca masurile si sa opteze pentru inchiderea frontierelor, carantine totale sau partiale la nivel national si restrictii privind transportul aerian pentru a incetini propagarea virusului si importarea mai multor cazuri.Statele Unite au raportat un total de 1.678 de contaminari, dar niciunul in ultimele 24 de ore.In schimb, raspandirea ramane foarte puternica in Iran, unde exista 12.729 de cazuri, dintre care 1.365 numai in ultima zi.