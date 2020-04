OMS: Africa ar putea deveni noul epicentru al pandemiei de coronavirus. Vor muri cel putin 300.000 de oameni

Ziare.

Oficialii Natiunilor Unite estimeza de asemenea ca pandemia va ucide cel putin 300.000 de oameni in Africa, iar aproape 30 de milioane vor ajunge sa traiasca in saracie.Saptamana trecuta a fost inregistrata o crestere a cazurilor de coronavirus in Africa, aproape 1.000 de decese si aproape 19.000 de cazuri de imbolnavire, o rata mai scazuta decat in unele zone ale Europei sau in Statele Unite.Comisia Natiunilor Unite pentru Africa, cea care a avertizat ca ar purea muri 300.000 de persoane, a cerut crearea unui fond de siguranta de 100 de miliarde de dolari, inclusiv intreruperea platii datoriilor externe.Conform OMS, virusul pare sa se raspandeasca din capitalele africane si a subliniat ca pe continent nu exista ventilatoare pentru a face fata pandemiei.Peste o treime din populatia Africii nu are acces la surse de apa de calitate adecvata si aproape 60% din populatia urbana traieste in cartiere supraaglomerate, conditii in care virusul s-ar putea propaga.