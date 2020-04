OMS avertizeaza ca lumea este departe de a scapa de noul coronavirus: Ne va insoti pentru ''mult timp''

LIVE

Ziare.

com

"Mai avem un drum lung de parcurs. Acest virus ne va insoti mult timp", a atras atentia Tedros Adhanom Ghebreyesus in cadrul unei conferinte de presa online, de la sediul agentiei ONU din Geneva."Majoritatea tarilor se afla inca in primele etape ale epidemiilor lor, iar unele, care au fost afectate devreme in cadrul pandemiei, incep sa observe o resurgenta a cazurilor", a adaugat oficialul.OMS, intens criticata de Statele Unite pentru gestionarea epidemiei COVID-19, a alertat "la momentul potrivit" cu privire la situatiile de urgenta internationala la adresa sanatatii, a afirmat directorul organizatiei."Am declarat urgenta la momentul potrivit", la 30 ianuarie, "iar restul lumii a avut suficient timp pentru a se pregati", a asigurat Tedros Adhanom Ghebreyesus raspunzand la o intrebare primita in cadrul conferintei.