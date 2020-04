OMS avertizeaza ca relaxarea masurilor nu inseamna finalul pandemiei

Ziare.

In conferinta de presa sustinuta luni, Tedros a spus ca relaxarea restrictiilor nu reprezinta finalul niciunei epidemii si ca va fi nevoie de "efoturi sustinute" din partea guvernelor si oamenilor.Masurile de izolare pot ajuta o tara sa reduca presiunea epidemiei, dar nu o pot opri, a spus el. Guvernele trebuie sa se asigure ca pot "detecta, testa, izola si ingriji fiecare caz si ca poate sa ii urmareasca pe toti cei care au avut contact cu un bolnav".Tedros a adaugat ca peste 600 de spitale din lume pot fi gata sa inscrie pacienti in teste clinice ale OMS pentru medicamente si ca organizatia va trimite tarilor 180 de milioane de masti chirurgicale luna aceasta si luna viitoare.El a subliniat ca organizatia pe care o conduce pune la dispozitie toate datele pe care le are si ca fiecare viata este importanta."Suntem deschisi si nu ascundem nimic... Vrem ca toate tarile sa primeasca acelasi mesaj imediat, pentru ca asta le ajuta sa se pregateasca bine si sa se pregateasca repede... Nu doar SUA, ci toate tarile primesc informatia imediat", a spus Tedros.El a adaugat ca "oricine moare este tatal sau bunica cuiva". "Este viata si din acest motiv preferam sa vedem indivizii, figurile si oamenii. Nu sunt numere sau rate, sunt oameni. Din acest motiv nu avem secrete si de indata ce avem informatii le transmitem. Vrem sa salvam vieti, chiar daca este vorba despre o singura viata".Seful OMS si-a inceput conferinta multumind artistilor care, in weekend, au sustinut evenimentul organizat impreuna cu Global Citizen, "One World: Together at Home", care a generat donatii de aproximativ 128 de milioane de dolari. Suma va fi alocata in sprijinul lucratorilor sanitari din prima linie in lupta impotriva Covid-19.