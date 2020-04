OMS avertizeaza ca relaxarea prematura a masurilor poate provoca un nou val de imbolnaviri

controlul transmiterii coronavirusului;

asigurarea ofertei de asistenta medicala si ingrijiri;

minimizarea riscului in mediile expuse, cum sunt azilurile pe termen lung;

implementarea de masuri de prevenire la locurile de munca, in scoli si alte locuri aglomerate;

controlul riscului de cazuri provenite din strainatate;

responsabilizarea populatiei.

"Stiu ca unele tari pregatesc deja tranzitia pentru incetarea restrictiilor de circulatie. Ca toata lumea, OMS ar dori sa vada ca restrictiile inceteaza.In acelasi timp, ridicarea prea devreme a restrictiilor ar putea duce la o recrudescenta mortala" a pandemiei, a declarat directorul organizatiei cu sediul la Geneva, Tedros Adhanom Ghebreyesus, transmite AFP."Revenirea ar putea fi la fel de fatala ca si propagarea daca nu este gestionata corespunzator", a adaugat el intr-o conferinta de presa online.OMS acorda consultatii statelor la elaborarea strategiei de relaxare treptata a restrictiilor.Pentru ca procesul sa se desfasoare in siguranta, organizatia considera ca trebuie indeplinite sase conditii:"Fiecare individ are un rol in infrangerea pandemiei", a insistat Tedros.